Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
США пообещали Украине ещё 4,5 миллиарда долларов поддержки
Политолог усомнился в том, что Запад осудит расстрел российских пленных
Гуменюк о наступлении ВСУ на Кинбурнскую косу: ВС РФ подтягивают резервы
Нашумевший роман "Два писателя, или Ключи от чердака" представили в Москве
Украина получила от ЕС второй транш макропомощи в размере 2,5 миллиарда евро
Православные активисты попросили Минкульт РФ запретить "Гарри Поттера"
Неонацисты после доноса соседей проводят зачистку русских в Херсоне
Прилепин ответил Собчак: Саркастически хохочет: я вас уделываю даже во время СВО
Военнопленных ВС РФ под Макеевкой расстреляли КВНщик и сын тренера

Аналитик Юшков об оседании газа на Украине: "Газпром" может остановить поставки

Мир

Эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков в беседе с Pravda.Ru прокомментировал сообщения об "оседании" на Украине предназначенного для Молдавии газа.

Аналитик Юшков об оседании газа на Украине: "Газпром" может остановить поставки

Юшков посоветовал дождаться заявлений со стороны оператора украинской газотранспортной системы.

"Высока вероятность, что ничего нет, сколько заходит, столько и выходит. И это будет означать усугубление конфликта, действительно риск того, что "Газпром" прекратит подачу газа, прежде всего, на молдавское направление. И в этом плане будут риски с Молдавией. И фактически это ещё усугубит российско-молдавский газовый спор", — объяснил эксперт.

Он напомнил. что "Газпром" и ранее сокращал объёмы поставки для Молдавии.

"Через Украину проходит примерно на 42-43 миллионов кубов в сутки. Вот приходится этот объём на всех делить: вам чуть-чуть, вам чуть-чуть и вам чуть-чуть. И, соответственно, в Молдавию уже сократил объемы поставки так же, как и европейцам", — сказал Юшков.

Аналитик отметил, что Молдавия не оплачивает долг по старому контракту, поэтому "Газпром" может действительно остановить поставки.

Он не исключает, что удары по энергосистеме вызвали перебои с энергоснабжением на добычных объектах Украины на западе страны и поэтому они, соответственно, часть объёма недопоставляют Молдавии.

"Когда российский газ заходит на территорию Украины, он не идет полностью транзитом через неё. Он отбирается там, где нужно Украине для энергоснабжения и теплоснабжения, а аналогичный объем, сколько они вдоль газопровода забрали, они на западе отдают обратно в трубу, потому что у них на западе есть своя добыча. Они там добывают газ и, соответственно, дают в трубу. Поэтому сколько зашло, столько и вышло", — выразил своё мнение эксперт.

Ранее сообщалось, что "Газпром" готовится к сокращению транзита газа через Украину.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Мир. Новости мира
Military Watch: истребитель ВВС РФ МиГ-31 заслуженно стал основой авиации России

Параметры самолёта МиГ-31 ВВС России остаются загадкой для Запада.

Military Watch: истребитель ВВС РФ МиГ-31 заслуженно стал основой авиации России
Politico: Польша может стать военной сверхдержавой с самой мощной армией в ЕС
Мир. Новости мира
Politico: Польша может стать военной сверхдержавой с самой мощной армией в ЕС
Силовые структуры
Отбросивший четыре гранаты из окопа военнослужащий ВС РФ рассказал о случившемся
Силовые структуры
Бойцы группировки "О" ВС РФ захватили американский БТР М113 ВСУ в районе Сватово
Сергей Лебедев Автомат заменит любой букварь при хороших учителях Сергей Лебедев Александр Артамонов Россия — Азербайджан — Иран: Гордиев узел или новая реальность? Александр Артамонов Ольга Лебедева Украинцы имеют мало шансов здоровыми пережить зиму дома, а уезжать некуда Ольга Лебедева
Силовые структуры
Суконкин заявил, что новая волна мобилизации в России может начаться в январе
Политика. Новости и аналитика
Послание Путина ФС 2022 года будет о мобилизации страны и цене победы
В Сети опубликованы новые видеокадры расстрела ВСУ безоружных пленных ВС РФ
Силовые структуры
В Сети опубликованы новые видеокадры расстрела ВСУ безоружных пленных ВС РФ
Последние материалы
Нашумевший роман "Два писателя, или Ключи от чердака" представили в Москве
Украина получила от ЕС второй транш макропомощи в размере 2,5 миллиарда евро
Православные активисты попросили Минкульт РФ запретить "Гарри Поттера"
Неонацисты после доноса соседей проводят зачистку русских в Херсоне
Китайские пирамиды - память о пришельцах?
Прилепин ответил Собчак: Саркастически хохочет: я вас уделываю даже во время СВО
Военнопленных ВС РФ под Макеевкой расстреляли КВНщик и сын тренера
Цереология — наука о кругах на полях
Эксперт Никитина о финансовой защищённости: иметь антикризисный план
Коротченко: БПЛА "Ланцет" остановят обстрелы ВСУ Запорожской АЭС и Донбасса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников