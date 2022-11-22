Аналитик Юшков об оседании газа на Украине: "Газпром" может остановить поставки

Эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков в беседе с Pravda.Ru прокомментировал сообщения об "оседании" на Украине предназначенного для Молдавии газа.

Юшков посоветовал дождаться заявлений со стороны оператора украинской газотранспортной системы.

"Высока вероятность, что ничего нет, сколько заходит, столько и выходит. И это будет означать усугубление конфликта, действительно риск того, что "Газпром" прекратит подачу газа, прежде всего, на молдавское направление. И в этом плане будут риски с Молдавией. И фактически это ещё усугубит российско-молдавский газовый спор", — объяснил эксперт.

Он напомнил. что "Газпром" и ранее сокращал объёмы поставки для Молдавии.

"Через Украину проходит примерно на 42-43 миллионов кубов в сутки. Вот приходится этот объём на всех делить: вам чуть-чуть, вам чуть-чуть и вам чуть-чуть. И, соответственно, в Молдавию уже сократил объемы поставки так же, как и европейцам", — сказал Юшков.

Аналитик отметил, что Молдавия не оплачивает долг по старому контракту, поэтому "Газпром" может действительно остановить поставки.

Он не исключает, что удары по энергосистеме вызвали перебои с энергоснабжением на добычных объектах Украины на западе страны и поэтому они, соответственно, часть объёма недопоставляют Молдавии.

"Когда российский газ заходит на территорию Украины, он не идет полностью транзитом через неё. Он отбирается там, где нужно Украине для энергоснабжения и теплоснабжения, а аналогичный объем, сколько они вдоль газопровода забрали, они на западе отдают обратно в трубу, потому что у них на западе есть своя добыча. Они там добывают газ и, соответственно, дают в трубу. Поэтому сколько зашло, столько и вышло", — выразил своё мнение эксперт.

Ранее сообщалось, что "Газпром" готовится к сокращению транзита газа через Украину.