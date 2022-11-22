Сенаторы США призвали администрацию Байдена передать Украине передовые БПЛА

Американские сенаторы потребовали, чтобы администрацию президента США Джо Байдена пересмотрела своё решение об отказе передать Украине новейшие беспилотники, сообщает газета Wall Street Journal.

Во вторник, 22 ноября группа из 16 сенаторов направила письмо министру обороны США Ллойду Остину, в котором призывает Белый дом направить Киеву разведывательно-ударные беспилотники MQ-1C Grey Eagle.

По мнению сенаторов, с помощью этого вооружения Украина сможет изменить ход боевых действий в свою пользу.

Ранее Пентагон отказал Киеву в передаче этих беспилотников, чтобы сильнее не разжигать украинский конфликт.