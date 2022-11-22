Политолог Дмитрий Евстафьев сказал, что польский лидер Анджей Дуда заранее знал о падении ракет. При этом убивать мирных граждан власти не планировали, добавил эксперт.
По его мнению, президент сначала пытался усугублять последствия провокации в Пшеводуве. Но после заявлений главы США Джо Байдена позиция Дуды изменилась, отметил специалист.
"Вышел "железный старик" и сказал: "Ша, уже никто никуда не идёт", — заключил Евстафьев, слова которого передаёт "Военное дело".
Ранее экс-посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Варшава несколько месяцев готовится к атаке со стороны России.
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