Евстафьев: в Польше готовились к провокации с украинскими ракетами

Политолог Дмитрий Евстафьев сказал, что польский лидер Анджей Дуда заранее знал о падении ракет. При этом убивать мирных граждан власти не планировали, добавил эксперт.

По его мнению, президент сначала пытался усугублять последствия провокации в Пшеводуве. Но после заявлений главы США Джо Байдена позиция Дуды изменилась, отметил специалист.

"Вышел "железный старик" и сказал: "Ша, уже никто никуда не идёт", — заключил Евстафьев, слова которого передаёт "Военное дело".

Ранее экс-посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Варшава несколько месяцев готовится к атаке со стороны России.