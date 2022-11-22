Сейчас Латвию можно разделить на две стороны: первая поддерживает позицию России, вторая — ненавидит и боится её. Об этом заявил правозащитник и публицист Владимир Линдерман.
По его словам, Рига использует все возможные рычаги давления, чтобы ликвидировать права русских людей в стране. Власти возбуждают уголовные дела против активистов, которые открыто высказывают своё мнение в отношении России, подчеркнул Линдерман.
"Боевые действия на Украине и общая ситуация резкого обострения конфликта между Россией и Западом — всё это развязывает властям руки, чтобы полностью подавить попытки местных русских отстоять свои права", — заявил он в беседе с argumenti.ru.
Всё, что правительство или местное начальство посчитает малейшей симпатией к Москве, подвергается преследованию, отметил правозащитник.
"Сейчас идёт адское давление на Россию. Реальность такова, что сейчас русские за пределами РФ, там, где они представляют из себя какое-то сообщество, становятся изгоями", — указал он.
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