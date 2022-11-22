Советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович рассказал, как на самом деле Киев относится к вопросу переговоров с Россией.
По признанию Арестовича, сделанному им в разговоре с журналистом Марком Фейгиным* на его You-Tube канале, вся "готовность" киевских властей к переговорам с Россией — это лишь видимость для западных партнёров. Никто в Киеве на самом деле вести диалог с Москвой не собирается, отметил советник Офиса Зеленского.
"Разговоров про переговоры может быть сколько угодно, я уже высказывался на эту тему. У нас никто на переговоры не пойдет. Мы можем поддержать дискуссию о переговорах — да, раз нужно партнерам", — заявил Арестович.
Советник Офиса Зеленского добавил, что пока Россия не выведет с территории Украины "в границах 1991 года" все войска "до последнего солдата", киевские власти на переговоры не пойдут.
* - включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
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