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Глава завода в Германии: Если все предприятия исчезнут, то что трансформировать?

Мир

Глава компании Emil Turck GmbH, владеющей небольшим алюминиевым заводом в германском Люденшайде, поделился с Telegram-каналом "Папочка канцлера" актуальными проблемами в своей отрасли.

Глава завода в Германии: Если все предприятия исчезнут, то что трансформировать?

По мнению промышленника, власти ФРГ требуют переустроить производства в условиях новых энергетических реалий, но проблема в том, что как раз с ними — с реалиями и чувством реальности — у тех самых властей туговато. И пока всё идёт к эмиграции одних компаний и разорению других.

"У нас очень специализированное производство, мы очень гибкие, мы существуем уже 93 года, мы пережили Вторую мировую войну, мы пережили кризис 2009–2010 годов. И вот недавно мы пережили коронавирусный период. Я думаю, что наша маленькая компания переживёт и этот кризис. Но многие более крупные предприятия, например, поставляющие продукцию для автомобильной промышленности, которая теперь тоже должна быть перестроена, думаю, эмигрируют, так что в Германии произойдёт деиндустриализация. И это сейчас поддерживается теми политическими условиями, которые у нас есть. И мы сейчас тоже должны будем перестроиться. Я просто надеюсь, что у нас будет время, чтобы это осуществить.

На примере энергетической политики мы видим, что переустройство отрасли происходит сейчас лавинообразно, слишком быстро. И к какому бедствию это приводит, мы сейчас тоже видим. И я очень надеюсь, что трансформация нашей отрасли не будет происходить таким же образом. Я имею в виду, что если все предприятия исчезнут, то что нам трансформировать? Тогда мы можем сразу закрывать Германию [промышленность страны]. Тогда у нас здесь просто будет один большой музей", — сетует промышленник.

Владелец семейного бизнеса лишь надеется, что удастся сохранить все рабочие места и не выставить никого на улицу.

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Автор: Ирина Гусакова, Куратор: Любовь Степушова
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