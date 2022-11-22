Польша готовится к отражению возможной атаки со стороны России, а после ракетного инцидента эта подготовка станет ещё интенсивнее. Об этом заявил бывший посол Украины в Польше Андрей Дещица.
Он подчеркнул, что сейчас Варшава окончательно поняла масштабы украинского конфликта, который может легко перейти на польскую территорию.
"Они на протяжении последних нескольких месяцев готовят свою армию к тому, что Россия может атаковать", — сказал дипломат в эфире телеканала 1+1.
Дещица призывает поставить на Украину современные системы противовоздушной обороны (ПВО), а также увеличить безопасность Польши. По его мнению, падение ракет в Пшеводуве стало причиной эскалации конфликта, который может привести к столкновению Варшавы и Москвы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Параметры самолёта МиГ-31 ВВС России остаются загадкой для Запада.