Экс-посол Украины Дещица: Польша готовится к войне с Россией после падения ракет

Польша готовится к отражению возможной атаки со стороны России, а после ракетного инцидента эта подготовка станет ещё интенсивнее. Об этом заявил бывший посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Он подчеркнул, что сейчас Варшава окончательно поняла масштабы украинского конфликта, который может легко перейти на польскую территорию.

"Они на протяжении последних нескольких месяцев готовят свою армию к тому, что Россия может атаковать", — сказал дипломат в эфире телеканала 1+1.

Дещица призывает поставить на Украину современные системы противовоздушной обороны (ПВО), а также увеличить безопасность Польши. По его мнению, падение ракет в Пшеводуве стало причиной эскалации конфликта, который может привести к столкновению Варшавы и Москвы.