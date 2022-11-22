Эксперты Европейской комиссия рассматривают длинные списки лиц из России, в отношении которых может быть введён девятый пакет антироссийских санкций, пишет Politico.
Также в издании сообщили, что Варшава и страны Балтии подталкивают ЕК и другие государства Европы к одновременному согласованию потолка цен на нефть и нового пакета санкций.
В то же время многие евродипломаты относятся к такому шагу с осторожностью. Они отметили, что пакет санкционных ограничений ещё не оформлен окончательно.
По словам дипломатов, его увязка с ограничением цен на нефть только обострит и без того непростую ситуацию.
Ранее парламентская ассамблея НАТО призвала создать специальный Международный трибунал по агрессии России против Украины и признала ее "государством-террористом".
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