Politico: ЕК рассматривает списки лиц из РФ для нового пакета санкций

Эксперты Европейской комиссия рассматривают длинные списки лиц из России, в отношении которых может быть введён девятый пакет антироссийских санкций, пишет Politico.

Также в издании сообщили, что Варшава и страны Балтии подталкивают ЕК и другие государства Европы к одновременному согласованию потолка цен на нефть и нового пакета санкций.

В то же время многие евродипломаты относятся к такому шагу с осторожностью. Они отметили, что пакет санкционных ограничений ещё не оформлен окончательно.

По словам дипломатов, его увязка с ограничением цен на нефть только обострит и без того непростую ситуацию.

Ранее парламентская ассамблея НАТО призвала создать специальный Международный трибунал по агрессии России против Украины и признала ее "государством-террористом".