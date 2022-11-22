Спецархив ЦРУ: США разжигали ненависть украинцев к русским 60 лет

Офицеры ЦРУ еще в далеком 1957 году анализировали антисоветские настроения на Украине, готовя силовое свержение советской власти, отрыв Украины от СССР и постановку там "своих парней".

То есть практика расшатывания ситуации изнутри "майданами" растет из тех времен и… никуда не делась.

В рассекреченном архиве планируемых ЦРУ спецопераций на Украине закладывался расчет на антисоветские выступления в "западно-ориентированной" части страны.

Доклад 1957 года с характерным названием "Факторы сопротивления и зоны действий специальных сил. Украина" содержит анализ перспектив вооружённой борьбы в УССР спецподразделениями США. Выкладки полувековой давности абсолютно повторяют схемы политического и социального распределения сил в Украине сегодня.

Американцы ставили на то, что много западных украинцев очень враждебно настроены к советской власти и могут быть привлечены к борьбе против советского режима — для этого нужно "дать им героев", прокачивать национализм и ненависть к русским и СССР.

Пресловутая "карта лояльности населения Украины" содержала такие сведения, как:

этнический состав регионов;

отношение к большевикам;

поддерживали или нет немецкую оккупацию;

отношение к партизанским движениям;

случаи вооружённого сопротивления советской власти.

Украина в глазах американцев делилась на 12 регионов по уровню лояльности.

Самыми просоветскими тогда были Крым, Донецк и Луганск. Ограниченную поддержку Майдану в УССР могли оказать жители "четырёхугольника", в который вошли Кривой Рог, Запорожье, Днепропетровск и Павлоград. Существенные надежды у аналитиков ЦРУ вызывали части Полтавской, Черниговской и Сумской областей, правобережье Кировоградской и часть Винницкой областей, где украинцы составляли более 95% населения. Откровенно антисоветскими эксперты называли Киевскую, Черкасскую, Житомирскую и Хмельницкую области. Самой мощной силой ЦРУ считало области Западной Украины, где антисоветские настроения бытовали десятилетиями . Отдельной зоной стояло Закарпатье, где украинское население не имело тогда истории отношений с русскими, зато наличествовали конфликты с венграми.

План операции по "отрыву" Украины от СССР был написан со знанием дела

Однако судьба гипотетического десанта могла быть только крайне плачевной. А вот схема привода к власти "своих парней" осталась та же — тотальная пропаганда, затем сочетание пропаганды и террора, а потом — только террор.

Украину в 1989–2000 годы накачивали ложными постулатами, 2000-2014 годы запомнились сочетанием пропаганды с террором, а после 2014 года национализм пошел во стране, развернувшись в полный рост.

Напомним, на всеукраинском референдуме 1 февраля 1991 года за независимость проголосовали 90,3% избирателей. В агитации уже тогда использовались утверждения о том, как "кляти москали” забирают в центр всё "добро", произведенное на Украине.

"Но было обещано, что статус русского языка не изменится, с Россией страна будет жить в мире, Крым получит автономность почти на уровне федерации, а Севастополь станет свободной экономической зоной. После голосования все моментально всё забыли, и в ход пошёл террор против инакомыслящих", — пишет News Rambler.

"Обещания свои власти не сдержали, но предложили новый фантом украинскому населению — райскую жизнь в ЕС. Лозунг "Україна це Европа" и привел страну туда, где она сейчас находится" — добавляет издание.