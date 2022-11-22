Офицеры ЦРУ еще в далеком 1957 году анализировали антисоветские настроения на Украине, готовя силовое свержение советской власти, отрыв Украины от СССР и постановку там "своих парней".
В рассекреченном архиве планируемых ЦРУ спецопераций на Украине закладывался расчет на антисоветские выступления в "западно-ориентированной" части страны.
Американцы ставили на то, что много западных украинцев очень враждебно настроены к советской власти и могут быть привлечены к борьбе против советского режима — для этого нужно "дать им героев", прокачивать национализм и ненависть к русским и СССР.
Пресловутая "карта лояльности населения Украины" содержала такие сведения, как:
Украина в глазах американцев делилась на 12 регионов по уровню лояльности.
Однако судьба гипотетического десанта могла быть только крайне плачевной. А вот схема привода к власти "своих парней" осталась та же — тотальная пропаганда, затем сочетание пропаганды и террора, а потом — только террор.
Напомним, на всеукраинском референдуме 1 февраля 1991 года за независимость проголосовали 90,3% избирателей. В агитации уже тогда использовались утверждения о том, как "кляти москали” забирают в центр всё "добро", произведенное на Украине.
"Но было обещано, что статус русского языка не изменится, с Россией страна будет жить в мире, Крым получит автономность почти на уровне федерации, а Севастополь станет свободной экономической зоной. После голосования все моментально всё забыли, и в ход пошёл террор против инакомыслящих", — пишет News Rambler.
"Обещания свои власти не сдержали, но предложили новый фантом украинскому населению — райскую жизнь в ЕС. Лозунг "Україна це Европа" и привел страну туда, где она сейчас находится" — добавляет издание.
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