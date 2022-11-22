Пользователи Сети обвинили Зеленского во лжи после слов о ЗАЭС

Пользователи Сети обвинили Киев в обстреле Запорожской атомной электростанции и отмывании западных средств, уличив президента Украины Владимира Зеленского во лжи.

Так они прокомментировали его публикацию в соцсетях, сделанную после разговора с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

В ней Зеленский заявил, что вокруг ЗАЭС необходимо создать демилитаризованную зону. Комментаторы также потребовали извинений за ЧП с упавшей в Польше ракетой.

Один из пользователей заметил, что обстреливает Запорожье Украина.

Другой поддержал его и предложил просто не обстреливать атомные электростанции.

Третий поинтересовался, когда Зеленский принесёт извинения за двоих поляков, что были убиты украинскими ракетами.