Пользователи Сети обвинили Киев в обстреле Запорожской атомной электростанции и отмывании западных средств, уличив президента Украины Владимира Зеленского во лжи.
Так они прокомментировали его публикацию в соцсетях, сделанную после разговора с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
В ней Зеленский заявил, что вокруг ЗАЭС необходимо создать демилитаризованную зону. Комментаторы также потребовали извинений за ЧП с упавшей в Польше ракетой.
Один из пользователей заметил, что обстреливает Запорожье Украина.
Другой поддержал его и предложил просто не обстреливать атомные электростанции.
Третий поинтересовался, когда Зеленский принесёт извинения за двоих поляков, что были убиты украинскими ракетами.
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