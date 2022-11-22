Америку предупреждали о последствиях бездумного расширения на восток еще четверть века назад собственные эксперты. Такое мнение озвучивал еще в 1997 году американский дипломат Джордж Кеннан. Он называл эти действия самой роковой ошибкой США.
В своем материале для The New York Times Кеннан прогнозировал рост националистических и милитаристских настроений в общественном мнении США. Так что решение о расширении НАТО до границ России упало на благодатную почву, тем более что оно было принято в момент смены ключевых игроков в Вашингтоне.
Кеннан прямо заявил, что мнение о последствиях расширения НАТО на тот момент с ним разделяло множество других людей, имеющих настоящий опыт отношений с Россией. Было нетрудно сделать вывод, как это расширение будет восприниматься Москвой и повлияет на ратификацию Госдумой договора СНВ-II и сокращение ядерных вооружений.
России же пришлось реагировать в момент полного "ельцинского" паралича исполнительной власти в стране. С учетом абсолютного отсутствия необходимости такого шага удар был вдвойне неприятным.
"Не так давно закончилась холодная война, что само по себе было фантастическим результатом, и в считанные годы свести отношения сторон к вопросу о том, кому и с кем нужно заключать союзы, и главное, против кого?" — задается вопросом автор.
Дипломат отметил, что руководство НАТО все же попыталось преподнести Кремлю эту идею как безопасную, но не преуспело. Обладая гигантским историческим опытом, Россия крайне мало прониклась заверениями альянса в отсутствии враждебных намерений.
"Для Москвы это был удар по престижу и интересам российской безопасности. В её глазах Запад грубо пренебрег российскими интересами и дал России право искать гарантии для своего надежного и безопасного будущего", — уверен эксперт.
Кеннан предупреждал, что не стоит упускать возможность отменить данное решение или хотя бы минимизировать неблагоприятное воздействие, которое оно уже оказывало на российское общество и политику.
Будучи восьмым послом США в СССР, он также являлся идейным отцом "политики сдерживания" и доктрины Трумэна. Так о реальном положении вещей Кеннан знал с самого начала и пытался противостоять негативным сценариям развития ситуации.
Основания у него для этого были. Как есть основания у политолога Джона Миршаймера опровергать принятое сегодня на Западе клишированное восприятие России. В своем интервью The New Yorker он заявил, что у российского президента Владимира Путина нет имперских амбиций, а в политике он исходит из соображений безопасности России, что и стало причиной начала спецоперации на Украине.
"Фактически все построения западных СМИ сегодня держатся на аргументации, которую изобрел внешнеполитический истеблишмент в Соединенных Штатах и Запад в целом. Определяющим является тезис, что Путин заинтересован в создании "нового СССР, огромной и ужасной России”.
Миршаймер с этим не согласен и считает, что конфликт связан с проблемой баланса сил.
Общепринятое мнение в Соединенных Штатах состоит в том, что Путин якобы "империалист, заинтересованный в завоевании Украины с целью сделать ее частью большой России".
"Никаких имперских амбиций Россия не показывала, и причиной ее действий является непринятие того факта, что Украина вознамерилась стать частью НАТО. Это в любом случае, по мнению всех действительно профессиональных экспертов, прямая угроза национальной безопасности страны. И право Путина как руководителя действительно суверенной державы — помешать этому".
Так спустя несколько десятилетий самый негативный сценарий последствий расширения НАТО стал реальностью.
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