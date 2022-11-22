Дипломат США Кеннан: Россия была вправе атаковать Украину ещё в 1997 году

Америку предупреждали о последствиях бездумного расширения на восток еще четверть века назад собственные эксперты. Такое мнение озвучивал еще в 1997 году американский дипломат Джордж Кеннан. Он называл эти действия самой роковой ошибкой США.

В своем материале для The New York Times Кеннан прогнозировал рост националистических и милитаристских настроений в общественном мнении США. Так что решение о расширении НАТО до границ России упало на благодатную почву, тем более что оно было принято в момент смены ключевых игроков в Вашингтоне.

Кеннан прямо заявил, что мнение о последствиях расширения НАТО на тот момент с ним разделяло множество других людей, имеющих настоящий опыт отношений с Россией. Было нетрудно сделать вывод, как это расширение будет восприниматься Москвой и повлияет на ратификацию Госдумой договора СНВ-II и сокращение ядерных вооружений.

России же пришлось реагировать в момент полного "ельцинского" паралича исполнительной власти в стране. С учетом абсолютного отсутствия необходимости такого шага удар был вдвойне неприятным.

"Не так давно закончилась холодная война, что само по себе было фантастическим результатом, и в считанные годы свести отношения сторон к вопросу о том, кому и с кем нужно заключать союзы, и главное, против кого?" — задается вопросом автор.

"Запад грубо пренебрёг российскими интересами"

Дипломат отметил, что руководство НАТО все же попыталось преподнести Кремлю эту идею как безопасную, но не преуспело. Обладая гигантским историческим опытом, Россия крайне мало прониклась заверениями альянса в отсутствии враждебных намерений.

"Для Москвы это был удар по престижу и интересам российской безопасности. В её глазах Запад грубо пренебрег российскими интересами и дал России право искать гарантии для своего надежного и безопасного будущего", — уверен эксперт.

Кеннан предупреждал, что не стоит упускать возможность отменить данное решение или хотя бы минимизировать неблагоприятное воздействие, которое оно уже оказывало на российское общество и политику.

Будучи восьмым послом США в СССР, он также являлся идейным отцом "политики сдерживания" и доктрины Трумэна. Так о реальном положении вещей Кеннан знал с самого начала и пытался противостоять негативным сценариям развития ситуации.

Основания у него для этого были. Как есть основания у политолога Джона Миршаймера опровергать принятое сегодня на Западе клишированное восприятие России. В своем интервью The New Yorker он заявил, что у российского президента Владимира Путина нет имперских амбиций, а в политике он исходит из соображений безопасности России, что и стало причиной начала спецоперации на Украине.

"Фактически все построения западных СМИ сегодня держатся на аргументации, которую изобрел внешнеполитический истеблишмент в Соединенных Штатах и Запад в целом. Определяющим является тезис, что Путин заинтересован в создании "нового СССР, огромной и ужасной России”.

Миршаймер с этим не согласен и считает, что конфликт связан с проблемой баланса сил.

Общепринятое мнение в Соединенных Штатах состоит в том, что Путин якобы "империалист, заинтересованный в завоевании Украины с целью сделать ее частью большой России".

"Никаких имперских амбиций Россия не показывала, и причиной ее действий является непринятие того факта, что Украина вознамерилась стать частью НАТО. Это в любом случае, по мнению всех действительно профессиональных экспертов, прямая угроза национальной безопасности страны. И право Путина как руководителя действительно суверенной державы — помешать этому".

Так спустя несколько десятилетий самый негативный сценарий последствий расширения НАТО стал реальностью.