"Украинские партизаны" грозят убить зверей в зоопарке Крыма за енота из Херсона

Перед выводом российских войск из Херсона глава частного зоопарка "Тайган" Олег Зубков забрал в Ялту несколько местных зверей. Сейчас украинские политики и обыватели грозят убить его животных, если он не вернёт енота-"бандеровца", пишет издание EADaily.

Одного из переехавших в Крым енотов пропаганда Украины сделала "символом украинского сопротивления". Украинцам рассказали, что енот-"бандеровец" отчаянно сопротивлялся "депортации", но всё же был "захвачен".

Пользователи украинских соцсетей предлагают обменять животное на десять российских пленных, местный почтовый оператор выпустил марку с этим зверем, а отдельные "горячие головы" пригрозили Зубкову пробраться в Крым и лишить жизни всех обитателей частного зоопарка "Тайган".

Вероятно они забыли, что в сафари-парке звери живут на вольном выгуле без клеток, а львы и тигры признают исключительно Зубкова и его помощников, а при виде агрессивных чужаков свирепеют.