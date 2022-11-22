Мирошник: Зеленский снова просился в ЕС и НАТО, но там ответили — занято!

Президент Украины вновь попросился в ЕС и НАТО, но подобный "безумный" сосед не нужен ни Евросоюзу, ни военному блоку, уверен представитель ЛНР Родион Мирошник.

"Все вы видите, какой весомый вклад в защиту нашего с вами сообщества делает Украина. Благодаря этому вы видите и то, что Украина должна стать полноправным членом ЕС и НАТО", — заявил Владимир Зеленский во время своего видеовыступления перед парламентом Североатлантического альянса.

Как отметил Мирошник, западные страны не намерены "тащить войну в свой собственный дом".

"Это мог сделать только украинский режим, наивно полагающий, что после уничтожения собственной страны сборище боевиков, мародёров и казнокрадов захотят пустить к себе страны ЕС или НАТО", — добавил он.

Дипломат напомнил, что Запад считает Украину использованной страной, а потому не планирует заключать какие-либо союзы.

Ранее военный эксперт заявил, что провокация с ракетой в Польше была попыткой Дуды и Зеленского устроить ядерную войну США с Россией.