"Гуаньча": Зеленский может остаться без помощи Запада из-за постоянного шантажа

Президент Украины Владимир Зеленский утомил Запад постоянным шантажом и требованиями, поэтому он рискует остаться без поддержки, пишет "Гуаньча".

По мнению обозревателя китайского издания Чэна Фэна, партнёры Киева всегда серьёзно относились к заявлениям и "раздутым обвинениям" Зеленского, но в последнее время западные страны начали уставать от поведения главы Украины.

"Он переусердствовал и стал шантажировать моралью. Это наскучило не только жителям западных государств, но и их правительствам", — считает журналист.

Автор материала напомнил, что Киев законодательно утвердил отказ от переговорного процесса с РФ. На этом фоне власти Украины продолжают просить Запад предоставить дополнительное финансирование и новую технику, уточнил обозреватель. Фэн подчеркнул: "моральный шантаж" Зеленского может обернуться тем, что западные страны перестанут передавать оружие Киеву. Как пояснил журналист, в этом случае Украина "останется во тьме".

Кроме того, обозреватель прокомментировал падение элементов украинской системы С-300 в польской деревне. Эта ситуация продемонстрировала, что Североатлантический альянс стал с большей бдительностью относиться к Киеву, заключил автор.