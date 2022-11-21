СЦКК ДНР сообщает, что боевики ВСУ выпустили по Зайцево десять ракет из "Града".
В сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) говориться, что был зафиксирован обстрел со стороны ВСУ. Вооружённые формирования выпустили 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град" по н. п. Иванополье и Зайцево.
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