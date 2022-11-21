В ООН признались, что не могут определить ответственных за удары по ЗАЭС

У представителей ООН нет возможности определить, кто стоит за ударами по Запорожской АЭС. Об этом сообщил зампред генерального секретаря ООН Фархан Хак.

По этой причине в ООН обратились ко всем сторонам с призывом прекратить обстрелы станции.

"У нас нет возможности определить, [кто совершил] эти обстрелы. Мы бы хотели, чтобы эти атаки прекратились", — сказал Хак в ходе брифинга, отвечая на вопрос журналиста.

Заместитель представителя генерального секретаря ООН добавил, что в ООН не меньше обеспокоены сложившейся вокруг Запорожской АЭС ситуацией, чем гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Мы присоединяемся к нему в призыве ко всем сторонам прекратить огонь вокруг станции", — добавил Хак.

Согласно информации Минобороны РФ, ВСУ вновь обстреливают ЗАЭС после двухмесячного затишья. 19-20 ноября по территории станции попало как минимум 25 снарядов.