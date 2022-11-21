FT: немцы требуют от НАТО перестать разжигать конфликт между ФРГ, РФ и Киевом

В ряде немецких городов, в частности, в Лейпциге, не утихают митинги, участники которых демонстрируют поддержку России. Демонстранты требуют от властей Германии перестать идти на поводу у Вашингтона, и изменить отношение к украинскому конфликту. Об этом сообщает Financial Times.

"Мы хотим, чтобы разжигатели войн из НАТО перестали разжигать конфликт между Германией и Россией, между Украиной и Россией", — приводит издание комментарий одной из участниц митинга.

Пришедшие на акцию немцы назвали Германию "марионеткой, которая служит интересам США и НАТО". По их мнению, правительству следует пересмотреть вопрос санкций против России, от последствий которых "катастрофически" страдают они сами.

Акции в Германии длятся уже много недель подряд по понедельникам. Авторы статьи напоминают, что митинги на эту же тему идут не только в Германии, но и в других государствах Восточной и Центральной Европы, и это не может не беспокоить власти.