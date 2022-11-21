Героем рекламы шоколада в Казахстане стал россиянин спасающийся от мобилизации в казахских степях.
Маркетологи в Казахстане черпают для своих рекламных роликов вдохновение в массовом бегстве россиян от СВО.
В сюжете рекламы шоколада показан россиянин, который с огромным рюкзаком плетётся по степи Казахстана. Гость из РФ опускается на колени в изнеможении. К нему направляется всадник и протягивает релоканту плитку шоколада.
— Что это? — спрашивает россиянин.
— Вкус свободы, — отвечает ему всадник.
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