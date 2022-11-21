В Казахстане бегущих от СВО россиян высмеяли в рекламе шоколада: Вкус свободы

Героем рекламы шоколада в Казахстане стал россиянин спасающийся от мобилизации в казахских степях.

Маркетологи в Казахстане черпают для своих рекламных роликов вдохновение в массовом бегстве россиян от СВО.

В сюжете рекламы шоколада показан россиянин, который с огромным рюкзаком плетётся по степи Казахстана. Гость из РФ опускается на колени в изнеможении. К нему направляется всадник и протягивает релоканту плитку шоколада.

— Что это? — спрашивает россиянин. — Вкус свободы, — отвечает ему всадник.

Ранее Ольга Бузова спела песню о бойфренде, который "стал жертвой информации" и "под влиянием санкций" сбежал туда, где есть "Икея", "Макдональдс" и "Пейпал".