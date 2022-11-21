Сенатор Карасин: у НАТО паранойя к затягиванию РФ в конфликт ещё дальше

То, как генсек НАТО Йенс Столтенберг описывает происходящее на Украине, говорит о том, что Альянс изо всех сил стремится затянуть Россию как можно дальше и глубже в конфликт. Такую точку зрения озвучил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

"Последние высказывания генсека НАТО Столтенберга являются подтверждением его параноидального стремления к затягиванию России в конфликт как можно дальше. А это он трактует в качестве причины расширения поставок Киеву военного снаряжения и оружия", — написал Карасин в своём Telegram-канале.

Исходя из этого очевидно, какая из сторон желает военного противостояния, добавил сенатор.

Ранее в ходе выступления на заседании парламентской ассамблеи НАТО в Мадриде, Столтенберг заявил, что Альянс желает, чтобы украинский конфликт был урегулирован мирным путём, но на приемлемых для Киева условиях. Именно поэтому НАТО призывает всех нарастить военную поддержку Украины.