Евросоюз не должен подвергать санкциям экспорт нефтепродуктов РФ на Украину, поскольку импорт дизельного топлива и бензина чрезвычайно важен Киеву. В случае введения ограничений у нефтеперерабатывающего комплекса Slovnaft в Словакии возникнут проблемы. Об этом заявил министр экономики страны Карел Хирман, пишет EADaily.
"Существует большой дефицит дизельного топлива не только в Австрии, Чехии и Венгрии. И без нового режима, который бы распространялся на экспорт нефтепродуктов, экспорт на Украину был бы невозможен", — сказал он.
Хирман отметил, что в случае заинтересованности Украины Словакия совместно с Брюсселем и партнёрами в Евросоюзе будет искать выход из санкционного режима.
Напоминаем, что ЕС подготавливает нормативные документы о введении ограничений в отношении российской нефти. Это ухудшит энергетическую ситуацию на рынке Евросоюза и окажет негативное влияние на зависящую от России Словакию.
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