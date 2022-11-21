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Хирман заявил, что Словакия против санкций на нефтепродукты РФ для Украины

Мир

Евросоюз не должен подвергать санкциям экспорт нефтепродуктов РФ на Украину, поскольку импорт дизельного топлива и бензина чрезвычайно важен Киеву. В случае введения ограничений у нефтеперерабатывающего комплекса Slovnaft в Словакии возникнут проблемы. Об этом заявил министр экономики страны Карел Хирман, пишет EADaily.

Хирман заявил, что Словакия против санкций на нефтепродукты РФ для Украины

"Существует большой дефицит дизельного топлива не только в Австрии, Чехии и Венгрии. И без нового режима, который бы распространялся на экспорт нефтепродуктов, экспорт на Украину был бы невозможен", — сказал он.

Хирман отметил, что в случае заинтересованности Украины Словакия совместно с Брюсселем и партнёрами в Евросоюзе будет искать выход из санкционного режима.

Напоминаем, что ЕС подготавливает нормативные документы о введении ограничений в отношении российской нефти. Это ухудшит энергетическую ситуацию на рынке Евросоюза и окажет негативное влияние на зависящую от России Словакию.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Любовь Степушова
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