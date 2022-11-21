Хирман заявил, что Словакия против санкций на нефтепродукты РФ для Украины

Евросоюз не должен подвергать санкциям экспорт нефтепродуктов РФ на Украину, поскольку импорт дизельного топлива и бензина чрезвычайно важен Киеву. В случае введения ограничений у нефтеперерабатывающего комплекса Slovnaft в Словакии возникнут проблемы. Об этом заявил министр экономики страны Карел Хирман, пишет EADaily.

"Существует большой дефицит дизельного топлива не только в Австрии, Чехии и Венгрии. И без нового режима, который бы распространялся на экспорт нефтепродуктов, экспорт на Украину был бы невозможен", — сказал он.

Хирман отметил, что в случае заинтересованности Украины Словакия совместно с Брюсселем и партнёрами в Евросоюзе будет искать выход из санкционного режима.

Напоминаем, что ЕС подготавливает нормативные документы о введении ограничений в отношении российской нефти. Это ухудшит энергетическую ситуацию на рынке Евросоюза и окажет негативное влияние на зависящую от России Словакию.