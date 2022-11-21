Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оговорился и призвал "не поддерживать Украину". Инцидент произошёл на конференции в Мадриде. Пользователи Twitter отреагировали на ошибку генсека, который, очевидно, подразумевал Россию.
По словам юзера Altcoin, Столтенберг впервые за 30 лет сказал правду, но исправился. El__wallace отметил, что из уст генсека НАТО "сорвалась истина". RioDavidel назвал ситуацию "утечкой совести".
"Очень фрейдистский ляп. Никто и правда не хочет поддерживать Украину", — подчеркнул пользователь Luther Blisset.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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