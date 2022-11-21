К заявлению премьера Испании Педро Санчаса, который потребовал от президента России Владимира Путина прекратить спецоперацию на Украине, испанцы отнеслись с иронией.
Пользователи Сети раскритиковали политика, выступившего с "ультиматумом" к Москве и обвинили его в лицемерии из-за неуместного высказывания.
Один читатель заметил, что как раз высказывания по типу "оставьте Украину в покое" и привели к нынешнему положению дел в Европе.
Другой призвал не забывать, что НАТО — это организация, которая виновна в огромном количестве смертей после окончания Второй мировой войны.
Третий комментатор заявил, что Санчес втянул Испанию в хаос ради своих собственных интересов и привёл её к краху.
Ещё один предложил политику перестать выставлять себя на всеобщее посмешище.
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