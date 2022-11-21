Испанцы высмеяли требование Санчеса к Путину прекратить СВО

К заявлению премьера Испании Педро Санчаса, который потребовал от президента России Владимира Путина прекратить спецоперацию на Украине, испанцы отнеслись с иронией.

Пользователи Сети раскритиковали политика, выступившего с "ультиматумом" к Москве и обвинили его в лицемерии из-за неуместного высказывания.

Один читатель заметил, что как раз высказывания по типу "оставьте Украину в покое" и привели к нынешнему положению дел в Европе.

Другой призвал не забывать, что НАТО — это организация, которая виновна в огромном количестве смертей после окончания Второй мировой войны.

Третий комментатор заявил, что Санчес втянул Испанию в хаос ради своих собственных интересов и привёл её к краху.

Ещё один предложил политику перестать выставлять себя на всеобщее посмешище.