Расследователи Сapitol Hunters заявили, что популярный бизнесмен Илон Маск может остаться без американского гражданства. В Сети называли изобретателя нелегалом.
"Бросил школу в 1995 году", — подчеркнули представители CH.
По данным группы, основатель SpaceX и Tesla, владелец крупнейшей соцсети подделал документы об образовании, так как не хотел покидать Штаты. На самом деле Маск не владеет степенью бакалавра по физике, сказали в Сapitol Hunters.
Ранее хакеры Killnet организовали DDoS-атаку на сервис Starlink, который принадлежит американскому миллиардеру.
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