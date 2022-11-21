Сapitol Hunters: власти США имеют право лишить Маска гражданства

Расследователи Сapitol Hunters заявили, что популярный бизнесмен Илон Маск может остаться без американского гражданства. В Сети называли изобретателя нелегалом.

"Бросил школу в 1995 году", — подчеркнули представители CH.

По данным группы, основатель SpaceX и Tesla, владелец крупнейшей соцсети подделал документы об образовании, так как не хотел покидать Штаты. На самом деле Маск не владеет степенью бакалавра по физике, сказали в Сapitol Hunters.

Ранее хакеры Killnet организовали DDoS-атаку на сервис Starlink, который принадлежит американскому миллиардеру.