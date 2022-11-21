Власти Польши сочли Лаврова "опытным охотником" на веганов

В канцелярии президента Польши Анджея Дуды прокомментировали отказ Варшава видать визу министру иностранных дел Сергею Лаврову.

Глава канцелярии Павел Шрот заявил, что сделано это специально, поскольку нельзя пускать "опытного охотника на конгресс веганов".

И добавил насчёт того, что "Польша является суверенным государством и впускает того, кого считает нужным". Это, в общем, стандартный комментарий.

Встреча министров иностранных дел государств, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, должна пройти в польском городе Лодзь 1-2 декабря. Власти Польши отказались выдать въездную визу министру иностранных дел России.

В российском внешнеполитическом ведомстве, комментируя отказ властей Польши выдать визу Сергею Лаврову, назвали решение Варшавы беспрецедентным и провокационным.

Такие действия Варшавы несовместимы со статусом председателя организации, где 57 стран участвуют в качестве суверенных и независимых государств на равных условиях. В течение года Польша "рушила основы ОБСЕ", поскольку большинство мероприятий либо отменили, либо провели в "суррогатном" формате, отметили в МИД России.