Политик Филиппо: поставками оружия Киеву Франция разваливает свою армию

По мнению лидера французского движения "Патриоты" и бывшего депутата Европарламента Флориана Филиппо, продолжающиеся поставки оружия Украине со стороны Франции выглядят "безумными", ведь тем самым правительство обескровливает свою собственную армию, оставляя её ни с чем.

"Только что Франция объявила о поставках нового оружия на Украину! Безумие! А тем временем французская армия тает, как снег на солнце!" — написал Филиппо в Twitter*.

Политик уверен, что продолжающаяся военная поддержка Украины со стороны Франции только усугубляет конфликт. Филиппо напомнил, что таким образом Запад даёт в руки Киеву новое оружие и снаряды, которыми тот потом обстреливает Запорожскую АЭС.

20 ноября глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню уведомил об отправке Украине двух батарей зенитно-ракетных комплексов Crotale.

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