Американцев шокировали зверства ВСУ в отношении российских пленных

Читатели американской газеты The New York Times признались, что были шокированы видеозаписью, на которой солдаты Вооружённых сил Украины казнят выстрелами в голову российских военнопленных.

По данным издания, в интернете спорят, было ли это убийством или "самообороной".

Один из комментаторов выразил сомнение, что самообороной можно назвать сожжение российского пленного, руки которому предварительно связали верёвками.

По словам другого читателя, ВСУ совершали военные преступления ещё до того, как Россия начала спецоперацию.

На прошлой неделе в Сети была размещена видеозапись, на которой украинские солдаты жестоко расправляются с российскими пленными. Минобороны РФ обвинила армию Украины в намеренном убийстве 10 военнослужащих ВС РФ.

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