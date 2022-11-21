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Американцев шокировали зверства ВСУ в отношении российских пленных

Мир

Читатели американской газеты The New York Times признались, что были шокированы видеозаписью, на которой солдаты Вооружённых сил Украины казнят выстрелами в голову российских военнопленных.

Американцев шокировали зверства ВСУ в отношении российских пленных

По данным издания, в интернете спорят, было ли это убийством или "самообороной".

Один из комментаторов выразил сомнение, что самообороной можно назвать сожжение российского пленного, руки которому предварительно связали верёвками.

По словам другого читателя, ВСУ совершали военные преступления ещё до того, как Россия начала спецоперацию.

На прошлой неделе в Сети была размещена видеозапись, на которой украинские солдаты жестоко расправляются с российскими пленными. Минобороны РФ обвинила армию Украины в намеренном убийстве 10 военнослужащих ВС РФ.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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