Столтенберг призвал увеличить военную помощь Киеву для "мирного соглашения"

Поставки оружия, топлива и систем ПВО Украине должны быть усилены на фоне ударов ВС РФ. Такое мнение выразил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе заседания парламентской ассамблеи альянса, которое состоялось в Мадриде.

НАТО должна расширить поставки оружия, включая средства ПВО, а также горючего и других средств", — сказал генсек НАТО.

Столтенберг уверен, что увеличение военной помощи Киеву станет залогом достижения "приемлемого мирного соглашения для Украины".

Генсек Альянса уверен, что России и Украине всё равно рано или поздно придётся договариваться, но при заключении мирного соглашения в будущем Киев сам должен будет диктовать свои условия, на которых согласится его подписать.

"Любой конфликт рано или поздно заканчивается за столом переговоров, но мы хотим мирного решения, которое будет приемлемо для Украины, а это определяется успехами на поле боя. Поэтому НАТО должна продолжать расширять поставки Украине", — добавил Столтенберг.