Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Мэр Читы заявил, что отправляется на спецоперацию добровольцем
"Одноклассники" создали проект "Чудесные мамы" об их суперсиле
Ирина Отиева предрекла "неплохие подвижки" в зоне СВО на Украине к 9 мая 2023-го
МК: убийц военнопленных ВС РФ покарают без разрешения США
Кедми призвал войска ВС РФ выполнить две главные задачи в СВО на Украине
Американцев шокировали зверства ВСУ в отношении российских пленных
Столтенберг призвал увеличить военную помощь Киеву для "мирного соглашения"
WarGonzo: на Украине в составе ВСУ создан батальон "Туран" при поддержке Турции
Юрист Малютин не исключил вторую волну частичной мобилизации в России

Полковник Макгрегор заявил о неспособности США бросить вызов России

Мир

У американской армии нет ни оружия, ни солдат для серьёзного противостояния с Россией. Об этом заявил полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор

Полковник Макгрегор заявил о неспособности США бросить вызов России

Ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Марк Милли призвал урегулировать конфликт на Украине с помощью переговорного процесса с Москвой. Макгрегор убеждён, что Милли сделал это заявление из-за страха начала полномасштабного столкновения. 

"У нас нет ни боеприпасов, ни топлива, ни запчастей, ни солдат, чтобы даже помыслить о военной конфронтации с Россией. А он (Марк Милли. - Прим. ред.) знает, что при определённых обстоятельствах мы можем оказаться именно в такой ситуации», — указал полковник в интервью The Grayzone.

Более того, Милли владеет информацией, что российская армия планирует перейти в масштабное наступление и наращивает группировку в зоне спецоперации, подчеркнул Макгрегор. Однако американский генерал не может напрямую сказать о необходимости переговоров, поэтому решил намекнуть об этом в прессе, считает военный эксперт.  

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
В Херсонской области ВС РФ ликвидирован полковник ВСУ Мыкола Красивов

В Херсонской области уничтожен полковник ВСУ Мыкола Красивов.

В Херсонской области ВС РФ ликвидирован полковник ВСУ Мыкола Красивов
Войска ВС РФ ликвидировали французского наёмника Бессона в зоне СВО на Украине
Силовые структуры
Войска ВС РФ ликвидировали французского наёмника Бессона в зоне СВО на Украине
Силовые структуры
Генерал-лейтенант Гурулёв заявил о подготовке ВС РФ линии обороны в Крыму
Силовые структуры
Марков объяснил, зачем сдали Херсон: Не по военным причинам, а по политическим
Любовь Степушова Казнь в Макеевке: умирать за Родину мужчины разучились Любовь Степушова Сергей Лебедев Российская власть не спешит решать нравственные и экономические проблемы Сергей Лебедев Игорь Буккер Немецкое счастье императора Петра Великого Игорь Буккер
Силовые структуры
ВС РФ уничтожили гаубицы М777, из которых ВСУ обстреливали Белгородскую область
Силовые структуры
WP: элитный спецназ ВС России сорвал наступление ВС Украины у Сватово
Украинский танк Т-64БВ "Демон" ВСУ подорвался на мине на Херсонском направлении
Силовые структуры
Украинский танк Т-64БВ "Демон" ВСУ подорвался на мине на Херсонском направлении
Последние материалы
Астролог Кройцер: "В новолуние откажитесь от новых проектов"
МК: сотрудник ЧРК указал на нюансы системы слежения Пентагона MetaConstellation
ВСУ массированно обстреливают ЗАЭС: ситуация близка к критической
Франчетти: условия содержания в тюрьме в Чехии как раз для сумасшедших
Рева: Bergen Engines продолжит поставлять турбины в Россию
Регулярные силы НАТО находятся в Донбассе под видом частных военных компаний
В Свердловской области зафиксировали дефицит педиатров
Столтенберг оговорился, сказав, что "никто не должен поддерживать Украину"
Безсонов призвал не радоваться статье New York Times о расстреле пленных ВС РФ
Красноярский завод пригласил на свой день рождения стриптизёршу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников