Полковник Макгрегор заявил о неспособности США бросить вызов России

У американской армии нет ни оружия, ни солдат для серьёзного противостояния с Россией. Об этом заявил полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор.

Ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Марк Милли призвал урегулировать конфликт на Украине с помощью переговорного процесса с Москвой. Макгрегор убеждён, что Милли сделал это заявление из-за страха начала полномасштабного столкновения.

"У нас нет ни боеприпасов, ни топлива, ни запчастей, ни солдат, чтобы даже помыслить о военной конфронтации с Россией. А он (Марк Милли. - Прим. ред.) знает, что при определённых обстоятельствах мы можем оказаться именно в такой ситуации», — указал полковник в интервью The Grayzone.

Более того, Милли владеет информацией, что российская армия планирует перейти в масштабное наступление и наращивает группировку в зоне спецоперации, подчеркнул Макгрегор. Однако американский генерал не может напрямую сказать о необходимости переговоров, поэтому решил намекнуть об этом в прессе, считает военный эксперт.