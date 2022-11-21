Столтенберг оговорился, сказав, что "никто не должен поддерживать Украину"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил оговорку в ходе парламентской ассамблеи Альянса, посвящённой украинскому конфликту. Он нечаянно сказал "Россия" вместо "Украина".

После того, как обсуждение украинского конфликта продолжалось 1,5 часа, Столтенберг допустил ошибку в своём призыве к странам мира.

"Никто не должен поддерживать Украину, то есть, простите, Россию в ее агрессии против Украины, и это должен быть четкий сигнал НАТО, направленный Китаю", — заявил Столтенберг.

Генсек Альянса продолжил речь призывом увеличить поставки оружия Киеву. Столтенберг считает, что НАТО следовало больше поддерживать Украину в военном плане ещё до начала спецоперации. При этом Столтенберг выступил за дипломатическое разрешение конфликта, которое, однако, должно устроить Киев.