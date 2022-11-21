Генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил оговорку в ходе парламентской ассамблеи Альянса, посвящённой украинскому конфликту. Он нечаянно сказал "Россия" вместо "Украина".
После того, как обсуждение украинского конфликта продолжалось 1,5 часа, Столтенберг допустил ошибку в своём призыве к странам мира.
"Никто не должен поддерживать Украину, то есть, простите, Россию в ее агрессии против Украины, и это должен быть четкий сигнал НАТО, направленный Китаю", — заявил Столтенберг.
Генсек Альянса продолжил речь призывом увеличить поставки оружия Киеву. Столтенберг считает, что НАТО следовало больше поддерживать Украину в военном плане ещё до начала спецоперации. При этом Столтенберг выступил за дипломатическое разрешение конфликта, которое, однако, должно устроить Киев.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Херсонской области уничтожен полковник ВСУ Мыкола Красивов.