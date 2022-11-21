Безсонов призвал не радоваться статье New York Times о расстреле пленных ВС РФ

Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов прокомментировал опубликованную накануне в New York Times статью о расстреле российских военнопленных в Макеевке, в которой издание признаёт подлинность видеороликов ВСУ. В публикации также приводится мнение доктора Рохини Хаара о том, что пленные действительно были убиты с нарушением международных норм ведения боевых действий.

"Все наши СМИ в один голос стали рассказывать, что у Запада открываются глаза… Западу плевать на то, что творят их рабы и на любые военные преступления не в их адрес. Эта статья рассчитана для западного обывателя, который "ошибочно" боится русских", — пишет Безсонов в своём Telegram-канале.

По его мнению, не стоит обольщаться публикации, поскольку истинный её смысл в том, чтобы представить русских слабыми жертвами, раз ВСУ удалось убить сразу 11 солдат ВС РФ.

"Вот главный посыл этой статьи. И хватит радоваться ей", — подчеркнул Безсонов.

При этом он призвал прекратить постоянно ориентироваться на Запад, поскольку России необходимо идти своим путём.