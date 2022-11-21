Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Американцев шокировали зверства ВСУ в отношении российских пленных
Столтенберг призвал увеличить военную помощь Киеву для "мирного соглашения"
WarGonzo: на Украине в составе ВСУ создан батальон "Туран" при поддержке Турции
Юрист Малютин не исключил вторую волну частичной мобилизации в России
Испания передала Украине почти 270 миллионов евро для поддержки армии
WSJ: американские чиновники угрожают торговым партнёрам России
МК: сотрудник ЧРК указал на нюансы системы слежения Пентагона MetaConstellation
Франчетти: условия содержания в тюрьме в Чехии как раз для сумасшедших
Рева: Bergen Engines продолжит поставлять турбины в Россию

Безсонов призвал не радоваться статье New York Times о расстреле пленных ВС РФ

Мир

Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов прокомментировал опубликованную накануне в New York Times статью о расстреле российских военнопленных в Макеевке, в которой издание признаёт подлинность видеороликов ВСУ. В публикации также приводится мнение доктора Рохини Хаара о том, что пленные действительно были убиты с нарушением международных норм ведения боевых действий.

Безсонов призвал не радоваться статье New York Times о расстреле пленных ВС РФ

"Все наши СМИ в один голос стали рассказывать, что у Запада открываются глаза… Западу плевать на то, что творят их рабы и на любые военные преступления не в их адрес. Эта статья рассчитана для западного обывателя, который "ошибочно" боится русских", — пишет Безсонов в своём Telegram-канале.

По его мнению, не стоит обольщаться публикации, поскольку истинный её смысл в том, чтобы представить русских слабыми жертвами, раз ВСУ удалось убить сразу 11 солдат ВС РФ.

"Вот главный посыл этой статьи. И хватит радоваться ей", — подчеркнул Безсонов.

При этом он призвал прекратить постоянно ориентироваться на Запад, поскольку России необходимо идти своим путём.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
В Херсонской области ВС РФ ликвидирован полковник ВСУ Мыкола Красивов

В Херсонской области уничтожен полковник ВСУ Мыкола Красивов.

В Херсонской области ВС РФ ликвидирован полковник ВСУ Мыкола Красивов
Войска ВС РФ ликвидировали французского наёмника Бессона в зоне СВО на Украине
Силовые структуры
Войска ВС РФ ликвидировали французского наёмника Бессона в зоне СВО на Украине
Силовые структуры
Генерал-лейтенант Гурулёв заявил о подготовке ВС РФ линии обороны в Крыму
Силовые структуры
Марков объяснил, зачем сдали Херсон: Не по военным причинам, а по политическим
Сергей Лебедев Российская власть не спешит решать нравственные и экономические проблемы Сергей Лебедев Игорь Буккер Немецкое счастье императора Петра Великого Игорь Буккер Ольга Лебедева Пентагон предупредил Украину: зимой вам будет худо, но мы не поможем Ольга Лебедева
Силовые структуры
ВС РФ уничтожили гаубицы М777, из которых ВСУ обстреливали Белгородскую область
Силовые структуры
WP: элитный спецназ ВС России сорвал наступление ВС Украины у Сватово
Украинский танк Т-64БВ "Демон" ВСУ подорвался на мине на Херсонском направлении
Силовые структуры
Украинский танк Т-64БВ "Демон" ВСУ подорвался на мине на Херсонском направлении
Последние материалы
Астролог Кройцер: "В новолуние откажитесь от новых проектов"
МК: сотрудник ЧРК указал на нюансы системы слежения Пентагона MetaConstellation
ВСУ массированно обстреливают ЗАЭС: ситуация близка к критической
Франчетти: условия содержания в тюрьме в Чехии как раз для сумасшедших
Рева: Bergen Engines продолжит поставлять турбины в Россию
Регулярные силы НАТО находятся в Донбассе под видом частных военных компаний
В Свердловской области зафиксировали дефицит педиатров
Столтенберг оговорился, сказав, что "никто не должен поддерживать Украину"
Безсонов призвал не радоваться статье New York Times о расстреле пленных ВС РФ
Красноярский завод пригласил на свой день рождения стриптизёршу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников