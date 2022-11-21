Зеленский предложил украинцам отпраздновать "победу" над Россией на майдане

Глава киевского режима Владимир Зеленский во время своего выступления в честь девятой годовщины Майдана предложил украинцам отметить "предстоящую победу" над российской армией на главной площади страны.

Он поздравил граждан Украины с "Днём достоинства и свободы" и призвал их не сдаваться.

"Мы можем остаться без денег, бензина, горячей воды, без света. Но не без свободы. Нужно быть достойными, а не сдаваться. Ибо сдаваться украинцы не привыкли, потому что имеют достоинство, а поэтому — свободу", — подчеркнул лидер Незалежной.