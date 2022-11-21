Глава киевского режима Владимир Зеленский во время своего выступления в честь девятой годовщины Майдана предложил украинцам отметить "предстоящую победу" над российской армией на главной площади страны.
Он поздравил граждан Украины с "Днём достоинства и свободы" и призвал их не сдаваться.
"Мы можем остаться без денег, бензина, горячей воды, без света. Но не без свободы. Нужно быть достойными, а не сдаваться. Ибо сдаваться украинцы не привыкли, потому что имеют достоинство, а поэтому — свободу", — подчеркнул лидер Незалежной.
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