Politico: Польша вытесняет Германию и готовится стать сверхдержавой Европы

После ракетного инцидента в Пшеводуве вся Европа начала опасаться, что Варшава способна предпринять опрометчивое решение против Москвы. Однако Польша не потеряла самообладание и привела вооружённые силы в состояние боевой готовности, заняв выжидаемую позицию. Об этом заявили американские аналитики.

"Это спокойствие было порождено простой реальностью: у Польши, возможно, лучшая армия в Европе. И будет только усиливаться", — говорится в материале Politico.

Высокопоставленный представитель американской армии в Европе заявил, что Германия до недавнего времени являлась главным логистическим партнёром США, но "бесконечные дебаты" о возрождении немецких вооружённых сил ослабляют позицию Берлина.

"У Польши уже больше танков и гаубиц, чем у Германии, и она собирается иметь гораздо большую армию к 2035 году: 300 тысяч военнослужащих по сравнению с нынешними 170 тысячами в Германии", — рассуждают аналитики.

Эксперты не исключают, что в скором времени Польша может стать ведущей сверхдержавой Европы с самой сильной армией. На данный момент Берлин поддерживает стремления Варшавы в модернизации вооружённых сил, так как польская территория является "буфером", который отделяет Европу от России.

"Чем больше танков и войск будет у Польши, тем безопаснее будет Германия", — считают эксперты.