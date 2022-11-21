Жителей Каховского района попросили срочно эвакуироваться

Жителям Каховского района Херсонской области предложено провести срочную эвакуацию. С соответствующим призывом к населению обратились местные власти, объяснив, что оставаться в регионе сейчас опасно для жизни.

"Незамедлительно покинуть населенный пункт. Вашей жизни угрожает опасность. Ожидается высокий уровень военной угрозы", — такое сообщение появилось в официальном Telegram-канале администрации Каховского района.

Власти добавили, что оказывают помощь желающим эвакуироваться, предлагая для этого организованный автотранспорт.