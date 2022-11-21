Песков: МАГАТЭ должны потребовать от Киева прекращения обстрелов ЗАЭС

Руководство РФ серьёзно обеспокоено непрекращающимися обстрелами Запорожской атомной электростанции украинскими войсками. В Кремле убеждены, что такое же беспокойство это обстоятельство вызывает и у представителей МАГАТЭ.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что когда в прессе появляются сообщения об очередных обстрелах Запорожской АЭС, всегда следует уточнять, что эти обстрелы ведутся со стороны ВСУ.

Представитель Кремля выразил уверенность, что МАГАТЭ и страны мира повлияют на Киев и призовут его прекратить обстрелы атомной электростанции.

"Это не может не вызывать нашу обеспокоенность, это должно вызывать крайнюю обеспокоенность МАГАТЭ. Мы видим, что МАГАТЭ тоже крайне обеспокоены. Мы надеемся, что МАГАТЭ и призываем все страны мира, собственно, использовать свое влияние с тем, чтобы украинские вооруженные силы прекратили это делать", — сказал Песков.