Лукашенко допустил, что падение ракет в Польше является "договорняком"

Белорусский лидер Александр Лукашенко предположил, что падение ракет на территорию Польши спланировали политики. По мнению президента, происшествие нельзя назвать случайностью.

"Я боюсь делать выводы, но похоже на такой договорняк", — заявил глава Белоруссии в ходе встречи с руководителем Удмуртии Александром Бречаловым.

Как отметил Лукашенко, ВСУ стреляли по российским ракетам в восточном направлении, но украинский боеприпас отправился на запад. Вместе с этим белорусский лидер подчеркнул, что во время пуска армия РФ не наносила удары.

"Почему именно на фоне саммита "двадцатки" вдруг атаковали натовское государство?" — задался вопросом президент.

Ранее источники Rzeczpospolita сообщили, что Варшава отказалась привлекать Киев к расследованию ЧП в Пшеводуве.