Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
На Wildberries завели административное дело за продажу подделок бренда Adidas
Российские учёные придумали, как лишить раковые клетки "бессмертия"
Светов: победа Токаева на выборах создаст РФ определённые сложности
В Омской области утилизировали 500 килограммов останков домашних животных
The Economist опубликовал "зашифрованный прогноз" на 2023 год
Жителей Каховского района попросили срочно эвакуироваться
В приморском центре "Мой бизнес" пообещали самозанятым помочь с созданием сайта
Врач Панфилова: фтор, триклозан и сахара — вредные ингредиенты в зубных пастах
Песков: МАГАТЭ должны потребовать от Киева прекращения обстрелов ЗАЭС

Лукашенко допустил, что падение ракет в Польше является "договорняком"

Мир

Белорусский лидер Александр Лукашенко предположил, что падение ракет на территорию Польши спланировали политики. По мнению президента, происшествие нельзя назвать случайностью.

"Я боюсь делать выводы, но похоже на такой договорняк", — заявил глава Белоруссии в ходе встречи с руководителем Удмуртии Александром Бречаловым.

Как отметил Лукашенко, ВСУ стреляли по российским ракетам в восточном направлении, но украинский боеприпас отправился на запад. Вместе с этим белорусский лидер подчеркнул, что во время пуска армия РФ не наносила удары.

"Почему именно на фоне саммита "двадцатки" вдруг атаковали натовское государство?" — задался вопросом президент.

Ранее источники Rzeczpospolita сообщили, что Варшава отказалась привлекать Киев к расследованию ЧП в Пшеводуве.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Евгения Васильева., Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Войска ВС РФ ликвидировали французского наёмника Бессона в зоне СВО на Украине

Уничтожен французский наёмник Гастон Бессон.

Войска ВС РФ ликвидировали французского наёмника Бессона в зоне СВО на Украине
В Херсонской области ВС РФ ликвидирован полковник ВСУ Мыкола Красивов
Силовые структуры
В Херсонской области ВС РФ ликвидирован полковник ВСУ Мыкола Красивов
Силовые структуры
Генерал-лейтенант Гурулёв заявил о подготовке ВС РФ линии обороны в Крыму
Силовые структуры
Марков объяснил, зачем сдали Херсон: Не по военным причинам, а по политическим
Сергей Лебедев Французы не оставляют попыток вбить кол в Канадскую федерацию Сергей Лебедев Ольга Лебедева Пентагон предупредил Украину: зимой вам будет худо, но мы не поможем Ольга Лебедева Соломон Соловьев Знак зодиака 21 ноября: знаменитые Скорпионы Соломон Соловьев
Силовые структуры
ВС РФ уничтожили гаубицы М777, из которых ВСУ обстреливали Белгородскую область
Силовые структуры
WP: элитный спецназ ВС России сорвал наступление ВС Украины у Сватово
Украинский танк Т-64БВ "Демон" ВСУ подорвался на мине на Херсонском направлении
Силовые структуры
Украинский танк Т-64БВ "Демон" ВСУ подорвался на мине на Херсонском направлении
Последние материалы
Дочь Эдиты Пьехи попросила не верить слухам, что родные забыли о певице
Блащак: Польша разместит на границе с Украиной ЗРК Patriot
Рогов: ВКС РФ нанесли удары по местам концентрации ВСУ в Запорожской области
Китаянка пошла к парикмахеру на стрижку боб и попала на порносайт для фетишистов
Две кошки в доме: как избежать конфликта
Платошкин: только идиоты говорят, что сдача Херсона — это договорняк
Бастрыкин взял на контроль дело об аварии с погибшим подростком в Омской области
Прокуратура Польши не будет привлекать Украину к расследованию падения ракет
В Госдуме предложили ввести штрафы для чиновников, злоупотребляющих англицизмами
Глава Лиги безопасного интернета Мизулина потребовала запретить платформу Twitch
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников