Белорусский лидер Александр Лукашенко предположил, что падение ракет на территорию Польши спланировали политики. По мнению президента, происшествие нельзя назвать случайностью.
"Я боюсь делать выводы, но похоже на такой договорняк", — заявил глава Белоруссии в ходе встречи с руководителем Удмуртии Александром Бречаловым.
Как отметил Лукашенко, ВСУ стреляли по российским ракетам в восточном направлении, но украинский боеприпас отправился на запад. Вместе с этим белорусский лидер подчеркнул, что во время пуска армия РФ не наносила удары.
"Почему именно на фоне саммита "двадцатки" вдруг атаковали натовское государство?" — задался вопросом президент.
Ранее источники Rzeczpospolita сообщили, что Варшава отказалась привлекать Киев к расследованию ЧП в Пшеводуве.
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