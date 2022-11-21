Политолог Борзенко: Запад хочет производить боеприпасы прямо на Украине

У западных стран истощаются запасы оружия, которые можно поставлять на Украину. Поэтому планируется открыть производство боеприпасов на территории самой Незалежной. Ещё один вариант военной помощи — привозить снаряды из Южной Кореи. Об этом заявил военный журналист, политолог Алексей Борзенко.

"У них 155-миллиметровые снаряды практически заканчиваются для украинцев, и они нашли их сейчас в Южной Корее. Сейчас их будут перевозить на Украину. Нужно поставлять — значит, они будут поставлять. Они приняли решение начать производство боеприпасов на месте — на Украине", — указал он в беседе с Телеканалом "360".

По словам политолога, Европа направляет в Киев вертолёты и самолёты, которые остались со времён Советского Союза. Согласно Варшавскому договору, Россия вооружала бывшие соцстраны, которые сейчас вошли в НАТО, отметил Борзенко.

"Всё это по сусекам собирается и даётся Украине под какие-то обещания, что им будут даны новые американские вертолёты", — объяснил он.