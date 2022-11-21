Глава оборонного ведомства Польши Мариуш Блащак сообщил, что Варшава приняла предложение Берлина разместить на границе с Украиной противовоздушную систему Patriot.
"Я с удовлетворением воспринял предложение министра обороны Германии о размещении в нашей стране дополнительных ракетных установок Patriot", — сказал министр.
Ранее украинский оппозиционный политик Илья Кива заявил, что американский зенитный ракетный комплекс Patriot не может противостоять устаревшим советским ракетам, которыми была обстреляна Польша.
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