Блащак: Польша разместит на границе с Украиной ЗРК Patriot

Глава оборонного ведомства Польши Мариуш Блащак сообщил, что Варшава приняла предложение Берлина разместить на границе с Украиной противовоздушную систему Patriot.

"Я с удовлетворением воспринял предложение министра обороны Германии о размещении в нашей стране дополнительных ракетных установок Patriot", — сказал министр.

Ранее украинский оппозиционный политик Илья Кива заявил, что американский зенитный ракетный комплекс Patriot не может противостоять устаревшим советским ракетам, которыми была обстреляна Польша.