Карчаа: у МАГАТЭ мало инструментов влияния на Киев, продолжающий обстрелы ЗАЭС

У МАГАТЭ нет рычагов воздействия на Киев, который продолжает обстрелы Запорожской атомной электростанции. Такое мнение высказал советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.

"С одной стороны, надо МАГАТЭ подходить объективно — это международный институт про ядерную безопасность. С другой стороны, у МАГАТЭ как у международного института недостаточный, несмотря на свой статус организации при ООН, набор инструментов, достаточно ограниченный. И, к сожалению, то, что мы называем воздействием, я вижу, что… эффективность пока на крайне низком уровне", — сказал Карчаа в эфире "России 24".

Советник гендиректора "Росэнергоатома" подчеркнул, что события вокруг Запорожской АЭС можно трактовать по-разному, однако по факту там ничего не меняется, и дальше разговоров дело здесь не идёт, причём это касается и уровня МАГАТЭ.

"Дальше разговоров, к сожалению, мы не продвигаемся, в том числе и на уровне МАГАТЭ", — подчеркнул Карчаа.

Представитель "Росэнергоатома" уверен, что пришла пора реализовать чётки и жёсткие меры, которые защитят ЗАЭС от обстрелов со стороны Киева.