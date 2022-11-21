Косачёв: смена власти в Киеве приведёт к нормализации отношений РФ и Украины

Лишь смена власти в Киеве поспособствует нормализации отношений России и Украины. Такое мнение выразил сенатор Константин Косачёв.

В интервью "АиФ" он отметил, что не ожидает ничего хорошего от действующего украинского руководства. По его словам, киевский режим не обладает свободой и находится в плену своей идеологии.

"Реальная нормализация, на мой взгляд, возможна только после смены власти на Украине", — считает вице-спикер Совфеда.

Косачёв выразил надежду на то, что для этого процесса будет выбран конституционный путь.

Он также призвал заставить Украину исполнять обязательства, которые прописаны в Минских договорённостях. При этом сенатор подчеркнул: некоторые аспекты соглашений утрачивают свою актуальность. Как пояснил государственный деятель, их основной принцип, связанный с необходимостью урегулировать конфликт политическим способом, продолжает действовать.