Кива: Зеленский планирует геноцид украинского народа

Президент Украины Владимир Зеленский планирует геноцид собственного населения. Такое мнение высказал экс-депутат Рады Илья Кива в своём Telegram-канале.

Он напомнил, что киевский режим настоятельно рекомендует украинцам покинуть территорию страны в связи с наступлением холодов и выведенной из строя энергосистемы.

Однако парадокс, по мнению политика, в том, что граница для выезда мужского населения остаётся закрытой.

"То есть получается, что выехать могут только женщины, дети и старики, и то если у них есть на это средства. Кто не сможет выехать — приговорены к холодной и голодной смерти. А мужчин оставляют как расходный материал для продолжения войны. Через пару лет женщины с детьми не вернутся в разрушенную и уничтоженную страну, а мужчины, за это время все лягут в землю", — объяснил Кива.

По его словам, итогом правления Зеленского станет уничтоженное государство и стёртый с лица земли украинский народ.