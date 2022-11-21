Президент Украины Владимир Зеленский планирует геноцид собственного населения. Такое мнение высказал экс-депутат Рады Илья Кива в своём Telegram-канале.
Он напомнил, что киевский режим настоятельно рекомендует украинцам покинуть территорию страны в связи с наступлением холодов и выведенной из строя энергосистемы.
Однако парадокс, по мнению политика, в том, что граница для выезда мужского населения остаётся закрытой.
"То есть получается, что выехать могут только женщины, дети и старики, и то если у них есть на это средства. Кто не сможет выехать — приговорены к холодной и голодной смерти. А мужчин оставляют как расходный материал для продолжения войны. Через пару лет женщины с детьми не вернутся в разрушенную и уничтоженную страну, а мужчины, за это время все лягут в землю", — объяснил Кива.
По его словам, итогом правления Зеленского станет уничтоженное государство и стёртый с лица земли украинский народ.
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