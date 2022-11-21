CNN: В Америке заявили о спешке из-за превосходства российского оружия

Америке срочно требуется догнать Россию в разработке технологии гиперзвукового оружия. Об этом заявил вице-адмирал США Джонни Вулф в беседе с телеканалом CNN.

Военный отметил, что у США до настоящего момента не было "локомотива", чтобы разрабатывать эту технологию и внедрять её в системы современного вооружения.

По словам полковника в этих действиях нужды раньше не было, однако она есть в данный момент. Поэтому стала ощущаться срочная необходимость наверстать упущенное.

Представили Белого дома хотят существенно увеличить темпы испытаний и исследований для того, чтобы внедрить данную технологию, заключил Вулф.