Америке срочно требуется догнать Россию в разработке технологии гиперзвукового оружия. Об этом заявил вице-адмирал США Джонни Вулф в беседе с телеканалом CNN.
Военный отметил, что у США до настоящего момента не было "локомотива", чтобы разрабатывать эту технологию и внедрять её в системы современного вооружения.
По словам полковника в этих действиях нужды раньше не было, однако она есть в данный момент. Поэтому стала ощущаться срочная необходимость наверстать упущенное.
Представили Белого дома хотят существенно увеличить темпы испытаний и исследований для того, чтобы внедрить данную технологию, заключил Вулф.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Уничтожен французский наёмник Гастон Бессон.