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Россиянку Юлию Прохорову депортировали из Германии за поддержку спецоперации

Мир

Россиянку Юлию Прохорову, которая прославилась в соцсетях роликами в поддержку спецоперации, депортировали из Германии.

По словам западных СМИ, её видео, где она благодарила российскую армию и обещала скорое поражение ВСУ, провоцировали беженцев с Украины.

Некоторое время назад немецкие полицейские задержали россиянку и провели обыск у неё в жильё в городе Ландсхут, во время которого изъяли смартфоны и ноутбук.

Сегодня издание ku.life сообщило, что решением немецкого суда Прохорова была депортирована из ФРГ.

Ранее американский генерал признал: украинская армия не способна выбить ВС РФ с Украины.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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