Россиянку Юлию Прохорову, которая прославилась в соцсетях роликами в поддержку спецоперации, депортировали из Германии.
По словам западных СМИ, её видео, где она благодарила российскую армию и обещала скорое поражение ВСУ, провоцировали беженцев с Украины.
Некоторое время назад немецкие полицейские задержали россиянку и провели обыск у неё в жильё в городе Ландсхут, во время которого изъяли смартфоны и ноутбук.
Сегодня издание ku.life сообщило, что решением немецкого суда Прохорова была депортирована из ФРГ.
Ранее американский генерал признал: украинская армия не способна выбить ВС РФ с Украины.
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