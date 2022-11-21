Желание американских властей одновременно состязаться с РФ и Китаем обернётся провалом для США. Об этом пишет Foreign Affairs.
По мнению автора материала Ричарда Фонтэйна, официальный Вашингтон намерен остановить дальнейший рост российского и китайского влияния на мировой арене.
"Подобные попытки противостоять РФ и КНР обречены на провал", — считает аналитик.
Он также добавил, что даже разумная политика, направленная на усиление мощи США, не позволит американскому руководству оказать воздействие на Москву и Пекин. Такие шаги приведут к истощению ресурсов Вашингтона, пояснил Фонтэйн.
Как отметил автор, власти США столкнулись со "стратегической головоломкой", для распутывания которой необходимо расставить чёткие приоритеты во внешней политике государства. Кроме того, он подчеркнул: американские официальные лица не должны противостоять РФ и КНР в каждом регионе мира.
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