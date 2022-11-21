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Экс-сотрудник Госдепа Киммейдж: США скоро "охладеют" к Зеленскому

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Руководство Америки утратит интерес к президенту Украины Владимиру Зеленскому достаточно быстро, когда поймёт, что в жизнь невозможно претворить выстроенный им "голливудский сценарий". Такое мнение высказал экс-сотрудник госдепа США Майкл Киммейдж в интервью изданию Newsweek.

По словам бывшего американского чиновника, Зеленский считает, что украинский конфликт быстро завершится, однако в настоящий момент этого не предвидится.

В этом и заключается риск президента Украины, связанный с голливудским сценарием, заметил он.

Собеседник издания добавил также, что представители американского истеблишмента верят, что "Киев сможет победить Россию в кратчайшие сроки". Именно это и объясняет мнимую популярность Зеленского.

Ранее в Пентагоне скептически отнеслись к планам наступления Украины на Крым.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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