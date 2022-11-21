Германия: инцидент с ракетами в Польше показал проблемы европейской армии

Попадание ракет, выпущенных украинской армией по территории Польши, показало несостоятельность европейской системы обороны. Об этом сообщила Кристина Ламбрехт, министр обороны Германии, в интервью газете Rheinische Post.

Ламбрехт сообщила, что Европейскому союзу необходимо заняться усилением противовоздушной обороны, чтобы убрать имеющиеся проблемы.

Министр обороны Германии признала, что на данный момент европейская система обороны "продемонстрировала упадок". В ближайшее время ЕС должен пересмотреть военную доктрину, чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем и защитить страны Европы в случае необходимости.