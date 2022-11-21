Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
TourDom: украинский владелец выгнал российских туристов из отеля в Венгрии
FA: США ждёт провал из-за желания одновременно состязаться с Россией и Китаем
На танках США тестируют систему ATLAS, которая сама выбирает цели в бою
Врач Мясников: для профилактики тромбоза нужно принимать рыбий жир
Экс-сотрудник Госдепа Киммейдж: США скоро "охладеют" к Зеленскому
Ищенко: два обормота — Дуда и Зеленский — решили устроить ядерную войну США с РФ
Экс-аналитик ЦРУ: Украина должна контактировать с РФ, чтобы получать помощь США
МЧС РФ: число жертв пожара на Комсомольской площади в Москве возросло до семи
WP: США и ЕС столкнулись с вызовом из-за истощения запасов оружия для Украины

Германия: инцидент с ракетами в Польше показал проблемы европейской армии

Мир

Попадание ракет, выпущенных украинской армией по территории Польши, показало несостоятельность европейской системы обороны. Об этом сообщила Кристина Ламбрехт, министр обороны Германии, в интервью газете Rheinische Post.

Ламбрехт сообщила, что Европейскому союзу необходимо заняться усилением противовоздушной обороны, чтобы убрать имеющиеся проблемы.

Министр обороны Германии признала, что на данный момент европейская система обороны "продемонстрировала упадок". В ближайшее время ЕС должен пересмотреть военную доктрину, чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем и защитить страны Европы в случае необходимости.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Александра Ромина, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Войска ВС РФ ликвидировали французского наёмника Бессона в зоне СВО на Украине

Уничтожен французский наёмник Гастон Бессон.

Войска ВС РФ ликвидировали французского наёмника Бессона в зоне СВО на Украине
Генерал-лейтенант Гурулёв заявил о подготовке ВС РФ линии обороны в Крыму
Силовые структуры
Генерал-лейтенант Гурулёв заявил о подготовке ВС РФ линии обороны в Крыму
Силовые структуры
ВС РФ уничтожили гаубицы М777, из которых ВСУ обстреливали Белгородскую область
Силовые структуры
Марков объяснил, зачем сдали Херсон: Не по военным причинам, а по политическим
Ольга Лебедева Пентагон предупредил Украину: зимой вам будет худо, но мы не поможем Ольга Лебедева Соломон Соловьев Знак зодиака 21 ноября: знаменитые Скорпионы Соломон Соловьев Любовь Степушова Зеленский держит миллионы в заложниках: города Украины опустеют, мародёры их сожгут Любовь Степушова
Силовые структуры
В Херсонской области ВС РФ ликвидирован полковник ВСУ Мыкола Красивов
Силовые структуры
WP: элитный спецназ ВС России сорвал наступление ВС Украины у Сватово
Украинский танк Т-64БВ "Демон" ВСУ подорвался на мине на Херсонском направлении
Силовые структуры
Украинский танк Т-64БВ "Демон" ВСУ подорвался на мине на Херсонском направлении
Последние материалы
Экс-аналитик ЦРУ: Украина должна контактировать с РФ, чтобы получать помощь США
МЧС РФ: число жертв пожара на Комсомольской площади в Москве возросло до семи
WP: США и ЕС столкнулись с вызовом из-за истощения запасов оружия для Украины
Пентагон предупредил Украину: зимой вам будет худо, но мы не поможем
В хорошей автошколе должны быть толковые инструкторы "без нервов"
NYT подтвердила вину ВСУ в расстреле военнопленных ВС РФ в Макеевке
НТВ: раненый десантник без ноги встал, услышав песни Вики Цыгановой
Певица МакSим призвала тех, кто спит с её бывшим, делать это качественнее
Знак зодиака 21 ноября: знаменитые Скорпионы
РВ: ВСУ пытаются прорвать оборонительный рубеж ВС РФ в районе Сватово-Кременной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников