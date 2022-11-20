New York Times подтвердила вину ВСУ в убийстве военнопленных ВС РФ в Макеевке

Американская газета The New York Times провела анализ шокирующих видеороликов, на которых запечатлён расстрел сложивших оружие российских солдат в Макеевке.

Издание попросило прокомментировать кадры расправы доктора Рохини Хаар, медицинского советника организации "Врачи за права человека".

"Похоже, что большинство из русских солдат убиты выстрелами в голову. Видны лужи крови, что указывает на то, что их просто оставили там мёртвыми", — приводит издание слова Хаар.

Доктор отмечает, что российские солдаты лежали без оружия с вытянутыми руками или руками за головой.

"Они считаются выведенными из строя — фактически военнопленными", — сказал доктор Хаар.

По его словам, Римский статут Международного уголовного суда мог бы преследовать подобные действия по нескольким своим статьям, если бы Украина была участницей договора. Например, по статье, которая гласит, что убийство или ранение сложившего оружие или не имеющего средств защиты солдата является нарушением законов международного вооруженного конфликта.