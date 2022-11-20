Бундестаг: армии ФРГ не хватает боеприпасов и снаряжения на сумму €20 млрд

Армия ФРГ испытывает недостаток в боеприпасах, снаряжении и личном составе. Чтобы обеспечить вооружённые силы всем необходимым, нужно 20 миллиардов евро. Об этом заявила уполномоченная парламента Бундестага Ева Хёгль в интервью газете Bild am Sonntag.

Она сообщила, что в Германии мало складов для амуниции. Для решения проблемы нужно, чтобы правительство выделило средства. Кроме того, солдатам не хватает одежды.

"Ситуацию следует исправлять как можно скорее. Для военнослужащих очень важно наличие полного комплекта снаряжения. Это показатель того, действительно ли ситуация в Бундесвере улучшается", — сказала Хёгль.

Армия Германии испытывает и недостаток солдат.