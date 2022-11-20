AFP: Турция атаковала сирийский город Кобани

Поздно вечером в субботу по территории северо-востока Сирии были совершены авиаудары, сообщает Agence France-Presse. По данным агентства удары были совершены турецкой армией.

Как заявил Фархад Шами, представитель курдских "Сил демократической Сирии", основной целью Турции стал город Кобани, на севере провинции Алеппо. В курдской партии также сообщил об атаках на другие провинции в Сирии.

Ранее Анкара возложила ответственность за теракт в Стамбуле, в результате которого погибло 6 человек, на Рабочую партию Курдистана.

Турция на данный момент не сделала официальных заявлений об ударах по Кобани.