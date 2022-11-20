Сыкульский: США склоняют Польшу к войне с Россией

Политолог Лешек Сыкульский считает, что в случае ослабления Киева, Вашингтон может прибегнуть к тактике давления на Варшаву с тем, чтобы она отправила свои войска на Украину.

"Если Украина будет слабеть, американцы будут оказывать давление на польский правительство, чтобы напрямую помочь Украине. Спросите себя, хотим ли мы этого, готовы ли мы сегодня вступить в войну", — приводит его слова Gazeta Wyborcza.

По словам эксперта, польские власти уже начали подготовку для участия в военных действиях на Востоке, о чём говорят принятые в государстве акты законодательства, в частности, начал действовать закон "О защите Отечества".

"Этот закон восстанавливает срочную военную службу и, конечно, теоретически, вводит обязательную военную службу для женщин. Видно, кому-то очень сильно нужно пушечное мясо", — заключил он.

Ранее в конгресс США заявили, что Штаты прекращают неограниченную финансовую помощь Украине.