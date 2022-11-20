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Сыкульский: США склоняют Польшу к войне с Россией

Мир

Политолог Лешек Сыкульский считает, что в случае ослабления Киева, Вашингтон может прибегнуть к тактике давления на Варшаву с тем, чтобы она отправила свои войска на Украину.

Сыкульский: США склоняют Польшу к войне с Россией

"Если Украина будет слабеть, американцы будут оказывать давление на польский правительство, чтобы напрямую помочь Украине. Спросите себя, хотим ли мы этого, готовы ли мы сегодня вступить в войну", — приводит его слова Gazeta Wyborcza.

По словам эксперта, польские власти уже начали подготовку для участия в военных действиях на Востоке, о чём говорят принятые в государстве акты законодательства, в частности, начал действовать закон "О защите Отечества".

"Этот закон восстанавливает срочную военную службу и, конечно, теоретически, вводит обязательную военную службу для женщин. Видно, кому-то очень сильно нужно пушечное мясо", — заключил он.

Ранее в конгресс США заявили, что Штаты прекращают неограниченную финансовую помощь Украине.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Любовь Степушова
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