Си Цзиньпин обозначил Байдену красную линию Китая

Лидер Китая Си Цзиньпин указал президенту США Джо Байдену на красную линию, которую американцы не должны пересечь. Об этом сообщает официальный сайт МИД Китая.

В рамках прошедшего саммита большой двадцатки Си встретился с главой США. В ходе разговора лидера двух стран Си Цзиньпин указал Байдену на главную красную линию, которая не должна быть пересечена. Стало известно, что речь шла о тайваньском вопросе. МИД Китая сообщает, что Си назвал Тайвань основным интересом страны и "политической основой".

Лидер КНР предупредил Байдена, что пересечение главной красной линии может привести к ухудшению американо-китайских отношений.