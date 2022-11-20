Лидер Китая Си Цзиньпин указал президенту США Джо Байдену на красную линию, которую американцы не должны пересечь. Об этом сообщает официальный сайт МИД Китая.
В рамках прошедшего саммита большой двадцатки Си встретился с главой США. В ходе разговора лидера двух стран Си Цзиньпин указал Байдену на главную красную линию, которая не должна быть пересечена. Стало известно, что речь шла о тайваньском вопросе. МИД Китая сообщает, что Си назвал Тайвань основным интересом страны и "политической основой".
Лидер КНР предупредил Байдена, что пересечение главной красной линии может привести к ухудшению американо-китайских отношений.
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